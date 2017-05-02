Снизился апрельский PMI в непроизводственном секторе КНР

Новости дня

02.05.2017 04:00

Пекин, 2 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий деловую активность в непроизводственном секторе экономики КНР, снизился на 1,1% относительно уровня марта и составил 54%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление Китая.

PMI выше 50% говорит о росте непроизводственного сектора, а ниже – о сокращении.



Ранее сообщалось, что в марте 2017 г. PMI в сфере услуг Поднебесной составил 55,1%. Это на 0,9% больше, чем в феврале текущего года. Данный показатель стал рекордным за последние три года.



В феврале 2017 г. в сфере услуг Китая индекс деловой активности составил 54,2%. Это на 0,4% меньше, чем в январе текущего года. Данный показатель пять месяцев подряд держится выше 54%.



Напомним, что в апреле 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI), отражающий уровень деловой активности в производственном секторе Китая, составил 51,2%. Это на 0,6% выше, чем в апреле 2016 г. Этот индекс растет девять месяцев подряд, сообщило Государственное статистическое управление КНР.