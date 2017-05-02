Доходы китайских предприятий культуры увеличились на 11%

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02.05.2017 06:00

Пекин, 2 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., доходы 52 000 ведущих китайских предприятий культуры и смежных отраслей превысили 1,99 трлн юаней ($289 млрд). Это на 11% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Рост доходов наблюдался во всех десяти отраслях, связанных с индустрией культуры, за исключением сектора услуг в области радио- и телевещания, а также кинематографии.



Самые высокие темпы роста доходов за три месяца текущего года отмечены в сфере передачи культурной информации – 29,4%, секторе предоставления услуг в области отдыха – 15,8%, а также в области культуры и искусства – 15,8%.



Доходы предприятий индустрии культуры, расположенных в восточных районах Китая составили 74,4% от общего объема доходов сектора.



Ранее сообщалось, что к концу 2015 г. в Китае насчитывалось 13 994 государственных предприятий культуры. Это на 5,1% больше, чем годом ранее. В работе указанных учреждений Поднебесной занято более 1,37 млн человек с приростом на 5,5%. Общие активы предприятий культуры страны по итогам 2015 г. превысили 3,17 трлн юаней ($466 млрд). Они увеличились на 19,8% в годовом сопоставлении. Чистая прибыль данных учреждений достигла 114,87 млрд юаней с увеличением на 17,5%.