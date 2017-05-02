Национальные нефтяные резервы КНР достигли 33,25 млн т

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02.05.2017 08:00

Пекин, 2 мая /ChinaPRO.ru/ – К середине 2016 г. в Китае на девяти базах по хранению национальных нефтяных резервов и на нескольких базах социальных предприятий хранилось 33,25 млн т нефти. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Баз по хранению национальных нефтяных резервов расположены в Чжоушане, Чжэньхае, Даляне, Хуандао, Душаньцзы, Ланьчжоу и Тяньцзине. В начале прошлого года резервы сырной нефти в Поднебесной составляли 31,97 млн т.



Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. объем добычи сырой нефти в Китае снизился до 48,02 млн т. Это на 6,8% меньше, чем за январь-март 2016 г. Дело в том, что нефтеперерабатывающие заводы страны сократили производство и увеличили импорт из-за высоких эксплуатационных расходов. Только за март текущего года объем добычи сырой нефти в Поднебесной составил 16,58 млн т. Он снизился на 4,6% по сравнению с мартом прошлого года.



По итогам первых трех месяцев 2017 г., объем переработки сырой нефти в стране составил 138,22 млн т с приростом на 4,5% в годовом сопоставлении.



За январь-март текущего года производство природного газа в КНР составило 38,74 млрд куб. м. Это на 3,4% больше, чем годом ранее.



К 2020 г. Китай планирует нарастить производство сырой нефти до 200 млн т. К тому же времени добыча природного газа должна превысить 360 млрд куб. м.