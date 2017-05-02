Активное сальдо внешней торговли КНР составило $8,46 млрд

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02.05.2017 10:00

Пекин, 2 мая /ChinaPRO.ru/ – В марте 2017 г. активное сальдо международной торговли товарами и услугами Китая составило 58,3 млрд юаней ($8,46 млрд). Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

За третий месяце текущего года доходы Поднебесной от внешней торговли превысили 1,34 трлн юаней, а расходы – 1,28 трлн юаней.



В феврале 2017 г. пассивное сальдо международной торговли страны составляло 154,2 млрд юаней ($22 млрд). Отрицательное сальдо было отмечено впервые с 2015 г.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем внешней торговли Китая составил 6,2 трлн юаней (примерно $902,47 млрд). Это на 21,8% больше, чем за январь-март 2016 г. Тенденция роста внешнеторгового оборота КНР устойчиво держится на протяжении девяти месяцев подряд.



За первые три месяца текущего года китайский экспорт достиг 3,33 трлн юаней с приростом на 14,8% в годовом сопоставлении, а импорт – 2,87 трлн юаней с увеличением на 31,1%.



Положительное сальдо торгового баланса Поднебесной к концу марта сложилось в размере 454,94 млрд юаней. Это на 35,7% меньше, чем годом ранее.



В китаской экспорте преобладают продукция машиностроения и электроники, а также традиционные трудоемкие товары. В частности, экспорт мобильных телефонов вырос на 21,1%, автоматизированных систем обработки данных – на 12,5%.