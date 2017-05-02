Китайские предприятия оштрафованы на $38,3 млн за вред природе

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02.05.2017 12:00

Пекин, 2 мая /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. китайские предприятия оштрафованы на 264 млн юаней ($38,3 млн) за загрязнение окружающей среды, сообщило Министерство охраны окружающей среды КНР.

За три месяца текущего года по поводу экологических правонарушений в Китая было заведено примерно 5000 дел. Это на 200% больше, чем за январь-март 2016 г.



В 224 случаях предприятиям было предписано выплатить от 10 000 до 100 000 юаней за каждый день нарушения сроков, установленных министерством для устранения выявленных нарушений.



В частности, одна компания в юго-западной китайской провинции Сычуань наказана за то, что загрязняла почву тяжелыми металлами, нарушив правила утилизации батареек и аккумуляторов. Это дело было передано полиции для дальнейшего расследования.



Еще одна текстильная фабрика в восточно-китайской провинции Чжэцзян подделывала данные мониторинга качества воды после сброса неочищенных сточных вод. В отношении восьми ответственных лиц были приняты меры пресечения.



Ранее сообщалось, что китайские власти принимают меры по улучшению состояния окружающей среды. К 2020 г. в Китае планируется утилизировать 350 млн т возобновляемых ресурсов, в том числе – 150 млн т стального и чугунного лома, 18 млн т лома цветных металлов, 23 млн т пластмассовых отходов. Коэффициент использования макулатуры достигнет 50%. Через четыре года в Поднебесной должна сформироваться система упорядоченного и здорового развития сферы возобновляемых ресурсов.



Кроме того, в настоящее время в Поднебесной идет сокращение избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны.