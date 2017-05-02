В Сянгане создан фонд зарубежных инвестиций из Азии

02.05.2017 15:00
Пекин, 2 мая /ChinaPRO.ru/ – Азиатский союз институциональных инвесторов основал фонд в специальном административном районе Сянган (Гонконг). В этом фрле приняли участие институциональные инвесторы внутренних районов Китая, Сянгана, Японии, Республики Корея, Израиля, Индии и других стран Юго-Восточной Азии.
Инициатором создания объединения стала китайская инвестиционная корпорация CMIG. Целевой объем фонда составит $10-15 млрд. Средства планируется использовать для развития технологий, брендов, объединения потенциала развития регионов и стран вдоль Шелковго Пути, создания глобальной промышленной платформы.
В союз входят корпорации CMIG, Orix (Япония), Mirae Asset Group (Южная Корея), инвестиционная компания Cukierman (Израиль), корпорация Sun Hung Kai Financial (Гонконг), CCB International (КНР) и другие.
Азиатский союз институциональных инвесторов был основан в октябре 2016 г. по инициативе CMIG. Этот некоммерческий союз объединил крупных азиатских институциональных инвесторов для здорового развития регионального рынка капитала.
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