PMI в металлургии Поднебесной достиг 49,1%

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03.05.2017 04:00

Пекин, 3 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI) в черной металлургии Китая, отражающий уровень деловой активности в отрасли, составил 49,1%, сообщила Китайская федерация логистики и закупок.

В частности, субиндексы новых заказов и закупочных цен впервые в текущем году упали ниже 50%. И это свидетельствует о падении производства. Оно вызвано снижением цен на сталь и сокращением спроса.



Ранее сообщалось, что в апреле 2017 г. PMI в производственном секторе КНР составил 51,2%. Это на 0,6% выше, чем в апреле 2016 г. Индекс растет девять месяцев подряд.



В марте текущего года данный показатель составил 51,8%. Это на 0,2% выше, чем месяцем ранее. У крупных предприятий производственного сектора PMI в марте составил 53,3%. Он остался без изменений. У средних предприятий данный показатель снизился на 0,1% – до 50,4%. В сфере малого бизнеса прирост индекса составил 2,2% – до 48,6%.



В феврале 2017 г. в промышленности Поднебесной наблюдалось падение лишь трех из 13 субиндексов PMI. При этом остальные субиндексы росли. Особенно заметно повысились субиндексы новых заказов, производства, занятости и ожидания производственно-хозяйственной деятельности. Индекс деловой активности демонстрировал рост в 14 из 21 отрасли страны.