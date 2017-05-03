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Китайская корпорация развития и инвестиций выпустила облигации
Новости дня

Китайская корпорация развития и инвестиций выпустила облигации

03.05.2017 06:00

Пекин, 3 мая /ChinaPRO.ru/ – Государственная корпорация развития и инвестиций КНР, крупнейший в стране государственный инвестиционный холдинг, впервые выпустила за рубежом корпоративные облигации, номинированные в американских долларах. Ставка одной облигации сроком на пять лет составляет 2,875%.



По облигации сроком на десять лет ставка достигает 3,625%. Сумма подписки на ценные бумаги составляет $1 млрд. При этом 80% инвесторов, приобретавших облигации, представляли азиатские рынки.

Выпуск доллровых облигаций позволит расширить каналы финансирования корпорации, а также будет содействовать развитию бизнеса.

В 2016 г. прибыль корпорации достигла 18 млрд юаней ($2,61 млрд). Это на 9% больше, чем в 2015 г. Доходы от хозяйственной деятельности составили 98,4 млрд юаней.

Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. китайские предприятия совершили сделки слияния и поглощения за рубежом на $21,2 млрд. Это на 77% меньше, чем за аналогичный период 2016 г.

За первые три месяца текущего года компании из КНР заключили 142 сделки слияния и поглощения за рубежом. Это на 39% меньше, чем годом ранее.

Китайские инвесторы предпочитают вкладываться в зрелые рынки стран Северной Америки и Европы. За 2016 г. и январь-март 2017 г. примерно 60% сделок слияния и поглощения были заключены с предприятиями указанных государств.

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