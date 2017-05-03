Анимационный фестиваль в Ханчжоу заработал $2,21 млрд

Новости дня

03.05.2017 08:00

Пекин, 3 мая /ChinaPRO.ru/ – В Ханчжоу, административном центре восточно-китайской провинции Чжэцзян, завершился тринадцатый Китайский международный анимационный фестиваль. По итогам шести дней его работы, были заключены сделки общим объемом 15,3 млрд юаней ($2,21 млрд).

Это стало рекордным показателем за всю историю фестиваля. В частности, 2587 китайских и зарубежных предприятий, а также более 5 600 бизнесменов заключили контракты и сделки на сумму более 13 млрд юаней.



Мероприятие посетили более 1,39 млн человек. В фестивале приняли участие предприятия и организации из 82 стран и регионов мира.



Организаторами этого форума выступают Главное государственное управление КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения, а также народное правительство провинции Чжэцзян.



Напомним, что по итогам января-июня 2016 г., валовая продукция пекинских листинговых компаний, занимающихся разработкой и издательством анимации и онлайн-игр, достигла 20 млрд юаней ($3,03 млрд). Это на 50% больше, чем за январь-июнь 2015 г.



На компании китайской столицы приходится до 35% всего валового продукта отрасти анимации и онлайн-игр Поднебесной, или 45 млрд юаней в финансовом выражении. При этом пекинские аниматоры обеспечивают 50% всего экспорта в стоимостном выражении в этой сфере. Примечательно, что пекинцы тратят 43% времени в метро на мобильные игры.