Замедлился рост прибыли крупнейших банков Китая

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03.05.2017 10:00

Пекин, 3 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., рост прибыли пяти крупнейших банков КНР замедлился. В пятерку крупнейших в Поднебесной кредиторов входят Китайский торгово-промышленный банк, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, Китайский строительный банк и Банк коммуникаций Китая.

Эти банки занимают 36,6% рынка страны. При этом за три месяца текущего года доля безнадежных кредитов в них снизилась. В частности, у Сельскохозяйственного банка показатель уменьшился на 0,04%, а у Торгово-промышленного банка – на 0,03% относительно уровня декабря 2016 г.



Ранее сообщалось, что к концу прошлого года остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября прошлого года. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.



В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.



Совокупный объем активов банковско-финансовых учреждений страны в юанях и иностранной валюте к концу прошлого года составлял 232 трлн юаней с приростом на 15,8% в годовом сопоставлении, а пассивов – 215 трлн юаней с увеличением на 16%.