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За 14 лет через шлюзы "Санься" перевезено 1 млрд т грузов
Новости дня

За 14 лет через шлюзы "Санься" перевезено 1 млрд т грузов

03.05.2017 12:00

Пекин, 3 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам последних 14 лет, с момента сдачи в эксплуатацию шлюзов гидроузла "Санься" в 2003 г., через них перевезено более 1 млрд т грузов. Об этом сообщила Генеральная китайская компания по сооружению гидроузла "Санься".



За указанный срок шлюзы на реке Янцзы открывались для прохода судов 128 700 раз. Гидроузел миновали 733 000 грузовых и пассажирских судов. Через шлюзи совершили путешествие более 11,81 млн человек.

Ранее сообщалось, что вВ 2016 г. объем грузового потока по реке Янцзы достиг 2,31 млрд т. Это на 6% больше, чем в 2015 г. В частности, грузоперевозки через судоходные шлюзы гидроузла "Санься" и грузооборот основных портов крупнейшей реки Китая достигли рекордного уровня.

По итогам прошлого года, через гидроузлы "Санься" и "Гэчжоуба" на Янцзы было перевезено по 130 млн т грузов. Данный показатель вырос на 8,3% в годовом сопоставлении.

Грузооборот основных портов реки составил 2,27 млрд т, а объем контейнерных перевозок – 15,2 млн TEU. На Янцзы насчитывается 14 портов с объемом грузооборота в 100 млн т и более.

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