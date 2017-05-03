Сократилась прибыль компании China Pacific Insurance

Новости дня

03.05.2017 15:00

Пекин, 3 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., чистая прибыль одной из крупнейших страховых компаний Китая – China Pacific Insurance – составила 2 млрд юаней ($290 млн). Это на 9% меньше, чем в январе-марте 2016 г.

Операционная выручка компании за первые три месяца текущего года достигла 108,4 млрд юаней. Она выросла на 29,9% в годовом сопоставлении. Доходы от страховых операций China Pacific Insurance за отчетный период составили 101,28 млрд юаней, увеличившись на 29,5%.



Акции компании котируются на Шанхайской и Сянганской фондовых биржах. В пятницу стоимость акций компании опустилась на 0,04% до 27,75 юаней. Базовая прибыль в расчете на акцию снизилась на 9% и составила 0,22 юаней.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. доходы страховой отрасли Китая от сбора взносов составят 5,1 трлн юаней ($829 млрд). В ближайшие шесть лет этот показатель будет расти на 17% в год. К концу июля 2014 г. в Поднебесной поступления от сбора страховых взносов достигли 1,28 трлн юаней, показав рост на 19,8% по сравнению с уровнем июля 2013 г. К августу 2016 г. общие активы страховых компаний КНР составили 9,33 трлн юаней, увеличившись на 12,5% в годовом сопоставлении.