"Форсаж-8" заработал в Китае $350 млн

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04.05.2017 04:00

Пекин, 4 мая /ChinaPRO.ru/ – С 14 апреля 2017 г. по настоящее время сборы голливудского блокбастера "Форсаж-8" в китайских кинотеатрах составили 2,44 млрд юаней ($350 млн). Этот показатель стал абсолютным рекордом по сборам в Китае.

Ранее рекорд принадлежал "Форсажу-7", собравшему в 2015 г. 2,42 млрд юаней в КНР.



Премьера "Форсажа-8" в Поднебесной состоялась в середине апреля. По итогам 17-23 апреля текущего года он собрал на китайском кинорынке 833 млн юаней ($121 млн).



На второе место по кассовым сборам в Китае вышел анимационный фильм в формате 3D "Смурфики: Затерянная деревня", который заработал в прокате 78 млн юаней.



На третьем месте – китайская романтическая комедия "Мистер Гордость против мисс Предубеждение" с 68 млн юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд).



По производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире. В 2015 г. китайские зрители увидели 686 игровых фильмов. В 2014 г. данный показатель составлял лишь 259.