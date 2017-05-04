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Монголия потратит китайский кредит на 10 проектов
Новости дня

Монголия потратит китайский кредит на 10 проектов

04.05.2017 06:00

Пекин, 4 мая /ChinaPRO.ru/ – Правительство Монголии утвердило предварительный план реализации проектов, для финансирования которых планируется задействовать льготный кредит, предоставленный китайскими властями. Заемные средства в объеме $500 млн будут потрачены на 10 основных проектов.



Они будут реализованы в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, образования и строительство автомобильных дорог, в том числе – автодороги с твердым покрытием Тосонцэнгэл – Улиастай протяженностью 67 км.

Ранее сообщалось, что Монголия – один из основных торговых партнеров китайского региона Внутренняя Монголия. Объем товарооборота между сторонами за январь-март 2017 г. составил 5,77 млрд юаней. Это на 46,3% больше, чем за январь-март 2016 г.. На долю Монголии пришлось 24,9% от общего объема внешней торговли Внутренней Монголии КНР.

Сельскохозяйственные товары, электромеханические изделия и традиционная трудоемкая продукция являются главными статьями экспорта Внутренней Монголии. Крупнейшими статьями импорта остались сырьевые товары.

По итогам января-марта 2017 г., общий объем внешней торговли Внутренней Монголии составил 23,22 млрд юаней. Это на 41,2% больше, чем годом ранее.

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