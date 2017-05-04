На полуострове Цзяодун найдены крупные залежи золота

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04.05.2017 08:00

Пекин, 4 мая /ChinaPRO.ru/ – На полуострове Цзяодун, в восточно-китайской провинции Шаньдун, открыты новые месторождения золота глубокого залегания. Геологи нашли три рудных поля с запасом золота до 1000 т каждое, сообщило Министерство земельных и природных ресурсов КНР.

С 2011 г. на Цзяодуне разведана группа крупных и сверхкрупных месторождений с суммарным запасом золота свыше 2400 т. Это значительно превосходит все золотые запасы Цзяодуна, разведанные за 1949-2010 гг. и составляюще 1932 т.



Новые залежи открыты в городских уездах Лайчжоу и Чжаоюань, в районе Мупин города Яньтай и на других территориях. Полуостров Цзяодун стал третьим по значимости золотоносным районом в мире.



Ранее сообщалось, что за январь-март 2017 г. объем потребления золота в КНР составил 304,14 т. Это на 14,73% больше, чем за январь-март 2016 г. За три месяца текущего года объем продаж золотых ювелирных изделий в Китае вырос на 1,4% и составил 170,93 т, а объем продаж золотых слитков увеличился на 60,18% и достиг 101,19 т.



Эксперты полагают, что покупая золото, многие граждане Поднебесной пытаются избежать финансовых потерь.



По итогам января-марта 2017 г., объем добычи золота в стране составила 101,2 т. Данный показатель сократился на 9,29% в годовом сопоставлении.



Китай на протяжении девяти лет подряд удерживает мировое лидерство по производству золота и три года по его потреблению.