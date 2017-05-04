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В 2016 г. КНР потратила на исследования 2% ВВП
Новости дня

В 2016 г. КНР потратила на исследования 2% ВВП

04.05.2017 10:00

Пекин, 4 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., расходы на исследования и разработки в Китае достигли 1,55 трлн юаней. Это на 9,4% больше, чем в 2015 г. На долю этого показателя приходится 2% внутреннего валового продукта (ВВП) страны, сообщило Государственное статистическое управление КНР.



За январь-март 2017 г. объем производства в высокотехнологичной сфере Поднебесной вырос на 13,4% в годовом сопоставлении. Для сравнения: в производственном секторе страны аналогичный показатель составил 6,8%.

В частности, стремительно расширяются предприятия в сферах роботостроения и выпуска автомобилей на новых источниках энергии.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. доля биотехнологической промышленности во внутреннем валовой продукте (ВВП) Китая превысит 4%. С помощью биотехнологий китайские власти намерены продвигать развитие сфер здравоохранения, сельского хозяйства, природных ресурсов, окружающей среды и т. п.

К 2020 г. в Поднебесной создадут от 10 до 20 специализированных парков биофармацевтики. Стоимость продукции каждого превысит 10 млрд юаней. Кроме того, планируется организовать 5-10 парков обрабатывающей промышленности на базе биотехнологий. Объем производства каждого тоже превысит 10 млрд юаней.

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