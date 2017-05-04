Летом откроется прямое авиасообщение Тяньцзинь – Москва

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04.05.2017 12:00

Пекин, 4 мая /ChinaPRO.ru/ – Авиакомпания "Тяньцзиньские авиалинии" в июне 2017 г. планирует открыть два прямых рейса в Россию: Тяньцзинь – Москва и Чунцин – Москва. На этих линиях будут курсировать лайнеры Airbus.

По маршруту Тяньцзинь – Москва самолеты начнут летать 8 июня. Рейсы будет выполняться дважды в неделю. На линию Чунцин – Москва лайнеры выйдут 7 июня и тоже будут летать дважды в неделю.



Самолеты "Тяньцзиньских авиалиний" выполняют более 30 международных авиамаршрутов в более чем 100 городов. В перспективе авиакомпания планирует открыть рейсы в Париж, Иркутск, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сайпан.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.