Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Бюджет Сянгана собрал $37,44 млрд налогов
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Бюджет Сянгана собрал $37,44 млрд налогов
Новости дня

Бюджет Сянгана собрал $37,44 млрд налогов

04.05.2017 15:00

Пекин, 5 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам минувшего финансового года (с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г.), общий объем налоговых поступлений в бюджет специального административного района Сянган (Гонконг) составил 290,2 млрд сянганских долларов ($37,44 млрд). Это на 0,4% (1,1 млрд сянганских долларов) меньше, чем аналогичный показатель предыдущего финансового года (с 1 апреля 2015 г по 31 марта 2016 г.). Об этом сообщило Налоговое управление региона.



В частности, налоговые поступления от регистрации компаний упали на 90% в годовом сопоставлении, или на 2,4 млрд сянганских долларов. Это было вызвано понижением ставки регистрационного взноса.

В то же время поступления в бюджет Гонконга в виде налогов на прибыль достигли 139,3 млрд сянганских долларов, а от гербового сбора – 61,9 млрд сянганских долларов. Эти поступления снизились на 1%.

Как ожидается, в начавшемся финансовом году сборы налогов в регионе сократятся еще на 1% и составят 286 млрд сянганских долларов.

Напомним, что по итогам января-марта 2017 г., налоговые поступления Китая составили 3,33 трлн юаней ($484,3 млрд). Это на 11,8% больше, чем за январь-март 2016 г. На долю сферы услуг в общем объеме налоговых поступлений страны за первые три месяца текущего года пришлось 55,7%.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Тoshiba продает часть бизнеса китайской Midea
2Хуньчунь и Владивосток свяжет скоростная железная дорога
3К 2020 г. Sinopec планирует удвоить добычу газа
4TSMC построит в Поднебесной завод за $3 млрд 2
5Открыт транспортный коридор КНР – РФ – Корея


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.