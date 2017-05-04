Бюджет Сянгана собрал $37,44 млрд налогов

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04.05.2017 15:00

Пекин, 5 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам минувшего финансового года (с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г.), общий объем налоговых поступлений в бюджет специального административного района Сянган (Гонконг) составил 290,2 млрд сянганских долларов ($37,44 млрд). Это на 0,4% (1,1 млрд сянганских долларов) меньше, чем аналогичный показатель предыдущего финансового года (с 1 апреля 2015 г по 31 марта 2016 г.). Об этом сообщило Налоговое управление региона.

В частности, налоговые поступления от регистрации компаний упали на 90% в годовом сопоставлении, или на 2,4 млрд сянганских долларов. Это было вызвано понижением ставки регистрационного взноса.



В то же время поступления в бюджет Гонконга в виде налогов на прибыль достигли 139,3 млрд сянганских долларов, а от гербового сбора – 61,9 млрд сянганских долларов. Эти поступления снизились на 1%.



Как ожидается, в начавшемся финансовом году сборы налогов в регионе сократятся еще на 1% и составят 286 млрд сянганских долларов.



Напомним, что по итогам января-марта 2017 г., налоговые поступления Китая составили 3,33 трлн юаней ($484,3 млрд). Это на 11,8% больше, чем за январь-март 2016 г. На долю сферы услуг в общем объеме налоговых поступлений страны за первые три месяца текущего года пришлось 55,7%.