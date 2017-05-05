Дальний Восток РФ получает 30% фруктов из Хэйлунцзяна

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05.05.2017 04:00

Пекин, 5 мая /ChinaPRO.ru/ – Северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян стала главным поставщиком сельскохозяйственной продукции в регионы Дальнего Востока РФ.

В Россию из китайского региона поставляются 21 вид фруктов и овощей. Доля этой продукции на рынке Дальнего Востока РФ составляет 30-35%.



По итогам января-марта 2017 г., через контрольно-пропускной пункт Дуннин в Россию были экспортированы 34 800 т овощей и фруктов из Хэйлунцзяна. Это на 34% больше, чем за январь-март 2016 г. Стоимость поставленной продукции достигла $30,72 млн. Она выросла на 29% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., Республика Чили поставила в Китай фрукты на $1,2 млрд. Это на 22% больше, чем в 2015 г. По данному показателю Чили стала крупнейшим экспортером фруктов в КНР.



В частности, Китай стал крупнейшим рынком сбыта для чилийской черешни. Более 80% этих ягод, выращенных в Чили, экспортировались в КНР. Кроме того, китайским потребителям поступает 98% импортной голубики из Чили. Среди других популярных в Поднебесной фруктов – чилийские нектарины.



Между Китаем и Чили действует соглашение о свободной торговле. КНР является крупнейшим торговым партнером Чили и главным импортером чилийской продукции.