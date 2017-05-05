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Китайская компания модернизирует дороги в Руанде
Новости дня

Китайская компания модернизирует дороги в Руанде

05.05.2017 06:00

Пекин, 5 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания China Road and Bridge Cooperation (CRBC) модернизирует автодороги в столице Руанды – городе Кигали. Проект по обновлению 54,56 км дорог финансируется на заемные средства китайского банка China Export-Import Bank.



Реализация позволит увеличить транспортную емкость дорог в урбанизированной части Кигали, облегчив передвижение по дорогам для местных жителей.

CRBC работает в Руанде на протяжении 43 лет. Первым проектом компании было строительство дороги Кигали – Русумо протяженностью 160 км. На это мероприятие ушло три года, и дорога до сих пор находится в хорошем состоянии.

Напомним, что в начале апреля 2017 г. Китай и африканская страна Руанда заключили соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве. Специально для этих целей будет создан фонд финансирования в размере 50 млн китайских юаней ($8,2 млн). КНР поможет экономическому развитию Руанды, а также ликвидации бедности в этой стране.

Поднебесная уже реализовала не менее 40 программ помощи Руанде.

Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем торговли между Китаем и странами Африканского континента может достичь $300 млрд. Такой прогноз дал ответственный секретарь Форума промышленного сотрудничества и развития Китай – Африка Чэн Чжиган.

С 2000 по 2008 гг. объем двусторонней торговли увеличивался в среднем на 33,5%. В 2012 г. этот показатель достиг $198,5 млрд, показав рост на 19% в годовом исчислении. Показатель стал новым рекордом в торговых отношениях африканских стран и КНР. Так, в прошлом году китайский экспорт в государствах Африки составил $85,319 млрд. Это на 16,7% больше, чем в 2011 г. Африканский импорт в КНР за 2012 г. вырос на 21,4% и достиг $113,171 млрд.

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