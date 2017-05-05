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Объем торговли между Минском и КНР превысил $1 млрд
Новости дня

Объем торговли между Минском и КНР превысил $1 млрд

05.05.2017 08:00

Пекин, 5 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем торгового оборота между предприятиями Минска (столица Белоруссии) и КНР превысил $1 млрд. Таковы данные администрации Минска.



В прошлом году Минск и Пекин заключили соглашение об установлении побратимских отношений.

В белорусской столице зарегистрировано 45 предприятий с участием китайского капитала, из которых 11 – совместные, а 34 – полностью иностранные. В частности, неподалеку от белорусской столицы ведется строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Минск владеет долей акций в этом проекте.

Среди резидентов "Великого камня" зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.

В частности, "САС Индастриал" планирует реализовать в парке инвестпроект по производству радиаторов из литого алюминия, а также радиаторов из стали и алюминия. Объем инвестиций на эти цели составит $16 млн. А корпорация China Merchants Group инвестировала $500 млн в создание китайско-белорусского торгово-логистического комплекса, который расположится в промпарке.

В ходе реализации проекта китайско-белорусского промышленного парка "Великий камень" уже освоено $5,6 млрд инвестиций. Из этого объема китайская сторона вложила 60%, а белорусская – 40%.

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