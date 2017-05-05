В Китай отправится пилотный поезд с белорусскими товарами

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05.05.2017 10:00

Пекин, 5 мая /ChinaPRO.ru/ – Белорусская железная дорога (БЖД) 6 мая 2017 г. отправит в КНР пилотный контейнерный поезд с белорусскими товарами. Как сообщила пресс-служба БЖД, состав отправится со станции Сморгонь в китайский город Чэнду.

Поезд сформирован из 41 фитинговой платформы, груженной 40-футовыми контейнерами. В частности, в КНР направят продукцию ИООО "Кроноспан" (ДСП и ламинат). Состав проследует через Россию и Казахстан, преодолев 10 000 км за 12 суток.



По данным БЖД, за январь-март текущего года объем перевозок грузов контейнерными поездами по железным дорогам Белоруссии в направлении Китай – Европа – Китай составил 45 100 контейнеров. Это в 2,6 раза больше, чем за январь-март 2016 г.



Ранее сообщалось, что Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования (CUEC) и CRRC-Датунская электровозостроительная компания инвестируют в создание новой компании в Белоруссии, которая получила название "ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника". Объем капиталовложений составит $1 млн.



Новое предприятие будет заниматься поставками, ремонтом и техническим обслуживанием железнодорожной техники.



Примечательно, что в 2015 г. Китай стал третьим по величине торговым партнером Белоруссии. Объем двусторонней торговли достиг $3,18 млрд. Это на 5,6% больше, чем годом ранее.