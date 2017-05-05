В 2016 г. Китай потратил $563 млрд на образование

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05.05.2017 12:00

Пекин, 5 мая /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. из центрального бюджета Китая на финансирование сферы образования было выделено 3,89 трлн юаней ($563 млрд). Это на 7,57% больше, чем в 2015 г., сообщило Министерство финансов КНР.

В частности, 280,2 млрд юаней направлено на развитие дошкольного образования. Данный показатель увеличился на 15,48% в годовом сопоставлении. На субсидирование обязательного бесплатного образования направлено 1,76 трлн юаней с приростом на 9,76%. На поддержку образования в средних школах второй ступени в прошлом году потрачено 615,5 млрд юаней. Это на 6,75% больше, чем годом ранее. Кроме того, на финансирование высшего образования в Поднебесной в 2016 г. выделено 1,01 трлн юаней из госбюджета. Эта сумма выросла на 6,22% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



Ранее сообщалось, что в прошлом году на материальную поддержку учащихся в Китае было направлено более 168 млрд юаней ($24,7 млрд). На эти средства оказана поддержка 90 млн школьников и студентов.



Деньги пошли на оплату обучения особо талантливых студентов и школьников с высоким уровнем успеваемости. Примерно 16,74 млрд юаней затрачены на учебные пособия для беднейших учащихся. В прошлом году бесплатные учебники получили более 128 млн студентов и школьников. Это на 8% больше, чем в 2015 г.