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В расширение Disneyland Сянгана инвестируют $703 млн
Новости дня

В расширение Disneyland Сянгана инвестируют $703 млн

05.05.2017 15:00

Пекин, 5 мая /ChinaPRO.ru/ – В расширение Disneyland на территории специального административного района Сянган (Гонконг) инвестируют 5,45 млрд сянганских долларов ($703 млн). Это – доля администрации региона в финансировании проекта.



Дело в том, что еще в ноябре 2016 г. Гонконг и американская компания "Уолт Дисней" договорились потратить 10,9 млрд сянганских долларов на расширение сянганского Disneyland. Администрация китайского региона обязалась обеспечить 53% от этих расходов. Остальные средства должна предоставить компаня "Уолт Дисней" (47%).

По итогам длительных переговоров было принято решение, что максимальная сумма финансовых вложений со стороны правительства Сянгана составит 5,45 млрд сянганских долларов.

Проект расширения парка развлечений предполагает строительство двух новых развлекательных зон. Таким образом их количество увеличится до девяти. Строительная работы будут проводиться с 2018 г. по 2023 г.

Напомним, что в Шанхае тоже началось расширение Disneyland. Он официально открылся в июне 2016 г. Инвестиции в создание шанхайского Disneyland составили 34 млрд юаней ($5,5 млрд).

В парке стартовало строительство тематической зоны "История игрушек" (Toy Story Land). Как ожидается, этот объект сможет принять первых посетителей в 2018 г. В шанхайском Disneyland также работает отель "История игрушек".

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