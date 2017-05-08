Валютные резервы Китая превысили $3,029 трлн

08.05.2017 04:00
Пекин, 8 мая /ChinaPRO.ru/ – К концу апреля 2017 г. объем валютных запасов Китая превысил $3,029 трлн. В конце марта текущего года данный показатель достигал $3 трлн, сообщил Народный банк КНР.
Прирост валютных резервов Поднебесной идет на протяжении последних трех месяцев.
Ранее сообщалось, что по итогам декабря 2016 г., валютные резервы страны сократились до $3,01 трлн. Таким образом снижение объема валютных резервов страны отмечалось шесть месяцев подряд.
Относительно уровня ноября прошлого года за последний месяц 2016 г. объем валютных запасов Поднебесной сократился на $41 млрд. Тем не менее, валютные резервы страны остаются крупнейшими в мире. Китай пополняет свои резервы примерно на $620 млрд в год за счет активного торгового баланса и прямых зарубежных инвестиций.
Примечательно, что золотые запасы Поднебесной в ноябре прошлого года сократились на 7,37% в годовом сопоставлении и составили в финансовом выражении $69,785 млрд. Падение показателя в 2016 г. было вызвано, главным образом, изменениями в курсе валют.
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