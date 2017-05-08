На восстановление Внутренней Монголии выделено $5,8 млн

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08.05.2017 06:00

Пекин, 8 мая /ChinaPRO.ru/ – На ликвидацию последствий лесных пожаров в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая были экстренно выделены средства в размере 40 млн юаней ($5,8 млн). Об этом сообщило Министерство финансов КНР.

Пожар начался 2 мая 2017 г. в лесах горного хребта Большой Хинган. Огонь охватил территорию общей площадью более 11 500 га. К середине дня 5 мая текущего года силам экстренного реагирования, в том числе – 9400 пожарным, полицейским и мирным жителям, удалось потушить пожар.



Ранее сообщалось, что в феврале 2017 г. от различных стихийных бедствий в Китае пострадали в общей сложности свыше 1,14 млн человек. Прямой материальный ущерб составил 480 млн юаней ($70,58 млн). В течение второго месяца текущего года основными стихийными бедствиями стали заморозки, обильные снегопады и засухи, а также бури с градом, землетрясения, оползни и лесные пожары.



Из-за этого пришлось эвакуировать более 100 человек, были разрушены более 2000 жилых строений и пришли в негодность 76 300 га сельхозугодий. Урожай был уничтожен на 1 500 га.