Экспорт текстиля из Синьцзяна вырос на 22,8%

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08.05.2017 08:00

Пекин, 8 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем экспорта текстильных изделий и одежды из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в страны Центральной Азии достиг 10,24 млрд юаней ($1,48 млрд). Это на 22,8% больше, чем в январе-марте 2016 г., сообщила таможня города Урумчи, административного центра китайского региона.

Основными рынками сбыта текстильной продукции из Синьцзяна стали Киргизия и Казахстан. Это обусловлено общим восстановлением экономического роста, увеличением спроса и модернизации потребления в указанных. Поставки текстиля из китайского региона идут в основном через сухопутные КПП Тургат и Илкштан.



Кроме того, синьцзянские товары все чаще поставляются за границу по железнодорожному маршруту Китай – Европа.



Примечательно, что по итогам января-марта текущего года, капиталовложения в основные фонды в текстильном секторе экономики Синьцзяна составили 3,74 млрд юаней. Это на 40% больше, чем годом ранее. Всего в 2017 г. инвестиции на расширение производств в этой отрасли региона должны превысить 72 млрд юаней.