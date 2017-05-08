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В КНР 20 городов ввели ограничения на продажу жилья
Новости дня

В КНР 20 городов ввели ограничения на продажу жилья

08.05.2017 10:00

Пекин, 8 мая /ChinaPRO.ru/ – С апреля 2017 г. 20 китайских городов ввели ограничения на продажу и покупку жилья. Эти меры принимаются в целях сдерживания стремительно растущих цен на недвижимость.



Так, власти города Чжэнчжоу, административного центра провинции Хэнань, с 3 мая текущего года запретили продавать купленные дома в течение трех лет после приобретения. Этот запрет вступил в силу на территории восьми уездов.

Как ожидается, мера поможет пресечь спекуляцию на рынке недвижимости и стимулирует стабильное развитие отрасли. Аналогичные ограничения введены и в других мегаполисах.

Ранее сообщалось, что рынок недвижимости в китайских мегаполисах постепенно стабилизируется. За март 2017 г. в 18 из 70 крупных и средних городов Китая цены на объекты недвижимости либо снизились, либо притормозили рост. В то же время за третий месяц текущего года стоимость нового коммерческого жилья в Поднебесной выросла в 62 из 70 городов страны.

В марте 2017 г. замедление темпов подорожания нового коммерческого жилья отмечено в 24 крупных и средних городах Китая. В феврале этого года аналогичный процесс наблюдался лишь в 20 мегаполисах.

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