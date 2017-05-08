Онлайн-продажи в селах Китая превысили 250 млрд юаней

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08.05.2017 12:00

Пекин, 8 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем розничных онлайн-продаж в сельских районах Китая превысил 250 млрд юаней ($36,23 млрд). Это на 36,6% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

В частности, за три месяца текущего года розничные продажи материальных товаров через Интернет в сельских районах Поднебесной составили 148,97 млрд юаней с приростом на 30% в годовом сопоставлении. Сетевые продажи услуг за тот же период 2017 г. достигли 101,46 млрд юаней с увеличением на 47,5%.



За январь-март текущего года самые высокие темпы роста сетевых розничных продаж отмечены в селах на западе и северо-востоке Китая.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., онлайновые розничные продажи в Китае достигли 1,4 трлн юаней ($200 млрд). Это на 32,1% больше, чем за январь-март 2016 г.



В частности, за первые три месяца текущего года объем онлайн-продаж туристической продукции вырос на 64%, а готовых блюд на вынос – на 163%.



Наиболее быстрый рост онлайновой розничной торговли был отмечен в центральных и западных регионах страны.