Солнечные электростанции Китая наращивают выработку энергии

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08.05.2017 15:00

Пекин, 8 мая /ChinaPRO.ru/ – За январь-март 2017 г. солнечные электростанции Китая выработали 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 80% больше, чем годом ранее, сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.

За три месяца текущего года электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями, составила 1,47% от всего объема выработки электроэнергии в Поднебесной.



Примечательно, что за январь-март 2017 г. примерно 2,3 млрд кВт-ч (10%) электроэнергии в стране было потеряно из-за несовершенства системы электропередачи, а также несоответствия местных потребностей регионов и производительности солнечных электростанций.



По итогам трех месяцев текущего года, мощность новых построенных солнечных электростанций КНР составила 7,2 млн кВт. Благодаря этому общая генерирующая мощность в стране выросла до 84,6 млн кВт.



К концу 2020 г. Китай намерен увеличить выработку электроэнергии с помощью солнечных электростанций минимум до 105 млн кВт. К началу 2021 г. 27% от всего объема выработки электрической энергии страны будет обеспечено возобновляемыми источниками энергии.