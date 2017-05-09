В апреле на Тайване незначительно вырос CPI

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09.05.2017 04:00

Пекин, 9 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, на Тайване вырос на 0,12% относительно аналогичного показателям 2016 г., сообщило тайваньское статистическое ведомство.

Относительно уровня марта текущего года апрельский CPI вырос на 0,27%.



За четвертый месяц 2017 г. на острове цены на услуги транспорта и связи выросли на 2,3% в годовом сопоставлении. В то же время продукты питания подешевели на 2,38%. В частности, овощи стали дешевле на 34,54%, а яйца – на 8,2%.



По итогам января-апреля текущего года CPI на Тайване увеличился на 0,61%.



Ранее сообщалось, что по итогам марта 2017 г., индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,9% относительно уровня марта 2016 г. В феврале 2017 г. китайский CPI вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля 2016 г. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.



В 2016 г. CPI в Поднебесной вырос на 2% в годовом сопоставлении. В 2015 г. рост составлял 1,4%. В декабре прошлого года китайский CPI увеличился на 2,1% относительно уровня декабря предыдущего года. Реальный рост потребительских цен в 2016 г. оказался в пределах 3%, целевого показателя, намеченного китайским правительством.