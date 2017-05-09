Внешнеторговый оборот Китая увеличился на 16,2%

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09.05.2017 06:00

Пекин, 9 мая /ChinaPRO.ru/ – За апрель 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 2,22 трлн юаней ($321 млрд). Это на 16,2% больше, чем в апреле 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

Так, за четвертый месяц текущего года экспорт Поднебесной достиг 1,24 трлн юаней. Он вырос на 14,3% в годовом сопоставлении. В то же время импорт страны составил 979,1 млрд юаней с приростом на 18,6%.



В апреле 2017 г. положительное сальдо торгового баланса КНР увеличилось на 0,6% относительно аналогичного показателя прошлого года – до 262,3 млрд юаней.



По итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот страны составил 8,42 трлн юаней. Это на 20,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 14,7% – до 4,57 трлн юаней, а импорт – на 27,8%, до 3,85 трлн юаней. Положительное сальдо упало на 26,2% – до 715 млрд юаней.



В течение первых четырех месяцев 2017 г. крупнейшим торговым партнером Китая были страны Европейского Союза. Объем товарооборота с ними достиг 1,24 трлн юаней с приростом на 15,5%. На торговлю с ЕС пришлось 14,8% от общего объема внешней торговли Китая за январь-апрель текущего года.



В первую четверку крупнейших торговых партнеров Поднебесной также вошли США, государства АСЕАН и Япония.



Ранее сообщалось, что по итогам февраля 2017 г., пассивное сальдо во внешней торговле Китая составило 154,2 млрд юаней ($22 млрд). Это произошло впервые с 2015 г.



За второй месяц текущего года доходы Поднебесной от внешней торговли товарами и услугами составили 954,5 млрд юаней, а расходы – более 1,1 трлн юаней. Пассивное сальдо достигло 154,2 млрд юаней.