Во Внутренней Монголии откроется высокоскоростная железная дорога

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09.05.2017 08:00

Пекин, 9 мая /ChinaPRO.ru/ – В автономном районе Внутренняя Монголия впервые откроется движение по высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая связала регион с северными районами КНР. В июле 2017 г. начнется коммерческая эксплуатация участка между городами Хух-Хото во Внутренней Монголии и Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

Как сообщило железнодорожное ведомство региона, по первой высокоскоростной железной дороге Внутренней Монголии в экспериментальном порядке уже проехал поезд. Максимальная скорость движения составила 275 км/ч.



Ветка Хух-Хото – Чжанцзякоу протяженностью 286,8 км станет частью железной дороги пассажирских перевозок Пекин – Ланьчжоу.



Напомним, что в 2016 г. объем капиталовложений Китая в основные фонды в железнодорожном строительстве составил 801,5 млрд юаней ($117,86 млрд). Инвестиции в железнодорожное строительство КНР на протяжении трех лет превышают 800 млрд юаней.



В 2017 г. капиталовложения в железнодорожное строительство на территории Поднебесной составят примерно 800 млрд юаней. В текущем году будут введены в эксплуатацию железные дороги протяженностью 2100 км, а также начнется реализация 35 новых проектов.