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Объем торговли между Россией и КНР вырос на 26,2%
Новости дня

Объем торговли между Россией и КНР вырос на 26,2%

09.05.2017 10:00

Пекин, 9 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-апреля 2017 г., объем внешней торговли Китая с Россией достиг $24,73 млрд. Это на 26,2% больше, чем за январь-апрель 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.



За четыре месяца текущего года китайский экспорт в Россию достиг $11,65 млрд с приростом на 22%, а российский импорт в Поднебесной составил $13,08 млрд с увеличением на 30,1%.

Только за апрель 2017 г. объем торгового оборота между двумя странами достиг $6,59 млрд. За четвертый месяц текущего года в Россию поступили китайские товары в объеме $3,22 млрд, а в Китай направлены российские товары на $3,38 млрд.

Ранее сообщалось, что за апрель 2017 г. объем внешней торговли Китая достиг 2,22 трлн юаней ($321 млрд). Это на 16,2% больше, чем в апреле 2016 г. Так, за четвертый месяц текущего года экспорт Поднебесной достиг 1,24 трлн юаней. Он вырос на 14,3% в годовом сопоставлении. В то же время импорт страны составил 979,1 млрд юаней с приростом на 18,6%.

По итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот страны составил 8,42 трлн юаней. Это на 20,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 14,7% – до 4,57 трлн юаней, а импорт – на 27,8%, до 3,85 трлн юаней. Положительное сальдо упало на 26,2% – до 715 млрд юаней.

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