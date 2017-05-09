С городских дорог Пекина убрали 180 000 старых машин

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09.05.2017 15:00

Пекин, 9 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-апреля 2017 г., с городских дорог китайской столицы убрали 180 000 устаревших автомобилей. Таким образом городские власти борются с тяжелой экологической ситуацией в мегаполисе.

По данным столичных экологов, старые машины являются основным источником загрязнения атмосферы оксидами азота. Запрет на въезд старых машин в Пекин будет действовать в течение четырех лет. Как ожидается, за это время с городских улиц исчезнут 300 000 устаревших автомобилей. И эта программа выполнена на 70%.



Сейчас в столице КНР насчитывается 5,7 млн автомобилей. Они стали источником 50% выбросов в атмосферу.



Ранее сообщалось, что в течение 2017 г. за пределы китайской столицы переедут 500 предприятий. По планам пекинских властей, еще 2570 хозяйств будут ликвидированы или реконструированы. Эти мероприятия проводятся для улучшения экологической ситуации в мегаполисе, а также в рамках интеграции развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй в целом.



По итогам текущего года, также планируется вынести за границы китайской столицы 120 оптовых рынков и 38 логистических центров. На окраинах Пекина завершится или начнется строительство новых университетских городков, в которых будут жить более 10 000 студентов.



За последние три года из главного мегаполиса Поднебесной выведены в общей сложности 1341 предприятие и 350 рынков.