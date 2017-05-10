КНР продлевает антидемпинговые пошлины на импортный каучук

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10.05.2017 04:00

Пекин, 10 мая /ChinaPRO.ru/ – Срок действия антидемпинговых пошлин на импорт хлоропренового каучука из Японии, США и стран Европейского Союза продлен еще на пять лет, начиная с 10 мая 2017 г. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Китайские власти ввели антидемпинговые пошлины на импортных хлоропреновый каучук в 2005 г. Эта продукция демпинговалась на китайском рынке. В 2011 г. было принято решение о продлении ограничений еще на пять лет.



Год назад китайское Минкоммерции начало исследование ситуации и пришло к выводу, что в случае отмены антидемпинговых пошлин производители КНР могут понести ущерб.



Сборы на хлоропреновый каучук японского производства будут колебаться в пределах от 10,2% до 43,%, из США – 151%, из ЕС – от 11% до 151%.



Хлоропреновый каучук, который еще называют неопрен, широко применяется в производстве электрических кабелей и водонепроницаемой продукции.



Напомним, что по итогам января-апреля текущего года внешнеторговый оборот Поднебесной составил 8,42 трлн юаней. Это на 20,3% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 14,7% – до 4,57 трлн юаней, а импорт – на 27,8%, до 3,85 трлн юаней. Положительное сальдо упало на 26,2% – до 715 млрд юаней.



В течение первых четырех месяцев 2017 г. крупнейшим торговым партнером Китая были страны Европейского Союза. В первую четверку крупнейших торговых партнеров Поднебесной также вошли США, государства АСЕАН и Япония.