В "Пэншэне" сосредоточены инвестиционные проекты китайского капитала

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10.05.2017 06:00

Пекин, 10 мая /ChinaPRO.ru/ – Самые крупные в Узбекистане инвестиционные проекты частных китайских компаний в нересурсной сфере сосредоточены в индустриальном парке "Пэншэн", на территории Сырдарьинской области центрально-азиатской республики.

Примерно в 70 км от Ташкента в 2009 г. был основан "Пэншэн". Торговая компания "Цзиньшэн" из города Вэньчжоу, который находится в восточно-китайской провинции Чжэцзян, инвестировала в создание парка около $100 млн.



В "Пэншэне" действуют 10 предприятий по производству кафеля, кожи, обуви, сантехники, кормов для домашних животных и др. Площадь промышленного парка составляет 1,02 кв. км.



С момента своего создания "Пэншэн" привлек более $18,5 млн инвестиций. Объем экспорта индустриального парка достиг $28,95 млн, а общий объем промышленного производства в 2015 г. составил $83 млн.



В августе 2016 г. Министерство коммерции и Министерство финансов КНР присвоили парку статус заграничной зоны торгово-экономического сотрудничества государственного значения.