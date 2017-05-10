КНР реализовала 1676 проектов со странами Шелкового Пути

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10.05.2017 08:00

Пекин, 10 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам трех последних лет 47 китайских предприятий центрального подчинения в рамках сотрудничества со странами Шелкового Пути реализовали 1676 проектов в сфере строительства инфраструктурных и энергетических объектов, создания промышленных парков и др., сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

В частности, Китайская компания строительства коммуникаций за три года заключила со странами и регионами Шелкового Пути договоры о реализации проектов на более чем $40 млрд. Компания уже построила портовый город в Шри-Ланке, что привлекло инвестиции в объеме почти $13 млрд. Данный проект помог предоставить рабочие места 90 000 местных жителей и привлечь 250 000 туристов.



В сфере энергетики китайские предприятия построили более 60 совместных нефтегазовых объектов в 20 странах, включая Пакистан и Малайзию.



С помощью компаний из Китая в странах Шелкового Пути построены школы и больницы. В частности, PetroChina построила или реконструировала 72 школы и 30 больниц в Мьянме.



Ранее сообщалось, что с 2013 г. по настоящее время объем китайских инвестиций в экономику стран Шелкового Пути превысил $50 млрд. По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, китайская инициатива о строительстве "Пояса и пути" получила поддержку более ста стран и международных организаций.



Благодаря созданию "Пояса и пути" будет образована единая торговая инфраструктура, соединяющая страны Азии, Европы и Африки вдоль древнего Шелкового Пути.