Построена южная линия газопровода Казахстан – Китай

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10.05.2017 10:00

Пекин, 10 мая /ChinaPRO.ru/ – Завершилось строительство южной линии газопровода Казахстан – Китай. В 1997 г. тендер на строительство газопровода выиграла китайская CNPC.

В целом китайская компания за прошедшие 20 лет построила один трубопровод сырой нефти и четыре канала природного газа из стран Центральной Азии в КНР. При этом нефтепровод и три газопровода проходят через Казахстан.



Только на казахстанском проекте CNPC создала более 30 000 рабочих мест и подготовила высококвалифицированные кадры.



Ранее сообщалось, что к середине марта 2017 года общий объем природного газа, поступившего в КНР по газопроводу Центральная Азия – Китай, превысил 170 млрд куб. м.



Газопровод Центральная Азия – Китай начинается на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит по территории Узбекистана и Казахстана и пересекает китайскую границу через КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. По трубопроводу в Поднебесную поступает природный газа из Центральной Азии.



Всего действуют три нитки газопровода, каждая протяженностью 1830 км. Строительство четвертой ветки протяженностью 1000 км стартовало в сентябре 2014 г. и завершится к концу 2020 г. По ней планируется поставлять 30 млрд куб. м газа ежегодно.



По итогам 2016 г., объем потребления природного газа в Китае составил 204 млрд куб. м. Это на 6,5% больше, чем в 2015 г. Доля газа в общем объеме потребления первичных энергоресурсов в стране выросла до 6,2%.