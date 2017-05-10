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Стремительно растет китайско-российская онлайн-торговля
Новости дня

Стремительно растет китайско-российская онлайн-торговля

10.05.2017 12:00

Пекин, 10 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайско-российская трансграничная онлайн-торговля стремительно растет. Более 90% иностранных посылок в Москве приходят из Китая. В 2016 г. доля китайских онлайн-магазинов составила 52% от всего объема российских трансграничных онлайн-сделок.



По итогам января 2017 г., на электронной платформе AliExpress было 22,2 млн пользователей. Этот результат достигнут за два года присутствия китайского онлайн-магазина в России. Российские производители и продавцы постепенно начали присоединяться к AliExpress.

За 2016 г. объем трансграничных сделок китайских онлайн-предпринимателей достиг 6,3 трлн юаней. Среди пользователей AliExpress доля покупателей из стран Шелкового Пути превысила 45%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.

В частности, в сельских районах Поднебесной объем розничной торговли за прошлый год увеличился на 10,9%, а в городах – на 10,4%.

В 2016 г. быстрее всего росли розничные продажи оборудования связи и предметов для жилья – на 11,9% в годовом сопоставлении. В то же время продажи мебели увеличились на 12,7%, строительных и отделочных материалов – на 14%.

Кроме того, быстрыми темпами продолжает развиваться розничная торговля через интернет-магазины – она выросла на 26,2% в годовом сопоставлении, достигнув 5,16 трлн юаней.

Только за декабрь прошлого года рост розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 10,9%, а за ноябрь – 10,8%.

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