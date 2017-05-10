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КНР и Пакистан в 2019 г. завершат совместные энергопроекты
Новости дня

КНР и Пакистан в 2019 г. завершат совместные энергопроекты

10.05.2017 15:00

Пекин, 10 мая /ChinaPRO.ru/ – Китай и Пакистан завершат реализацию большинства совместных проектов в энергетической сфере в 2019 г. Всего запланированы 17 приоритетных программ в этом секторе экономики, из который 11 уже вступили в стадию строительства.



В развитие производства электроэнергии и электрораспределительных сетей планируется инвестировать $34 млрд.

Напомним, что КНР уже давно и плодотворно сотрудничает с Пакистаном. В частности, в конце 2015 г. представители двух стран заключили меморандум о сотрудничестве общим объемом более 10 млрд юаней ($1,56 млрд).

В декабре 2016 г. Синьцзянское контрольное управление Китайского комитета по контролю и управлению банковской отраслью разрешило открыть в Урумчи филиал крупнейшего банка Пакистана "Хабиб банк лимитед" (HBL). Это отделение станет первым представительством пакистанских банковских структур в Китае. Филиал расположится в зоне освоения высоких и новых технологий Урумчи. Он будет оказывать финансовую поддержку строительству китайско-пакистанского экономического коридора.

В марте 2017 г. китайская компания Gezhouba Group заключила договор с Управлением по гидроэнергетике Пакистана. В соответствии с соглашением, китайская компания обеспечит инженерно-строительные работы по гидроэлектростанции (ГЭС) "Дасу".

ГЭС планируется построить в провинции Хайбер-Пахтунхва. Мощность энергоблоков станции составит 5400 МВт. "Дасу" будет ежегодно вырабатывать около 12 млрд кВт-ч электроэнергии. Реализация этого крупного проекта позволит Пакистану справиться с проблемой нехватки электричества.

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