В Южно-Китайском море найдено газовое месторождение

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11.05.2017 04:00

Пекин, 11 мая /ChinaPRO.ru/ – В акватории Ингэхай Южно-Китайского моря обнаружено крупное месторождение газа. Об этом сообщил филиал Китайской национальной офшорной нефтегазовой корпорации (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC) в городе Чжаньцзян, на территории южно-китайской провинции Гуандун.

Уже проведено пробное бурение, а сейчас идет подготовка к дальнейшему бурению. Температура в залежах сырья достигает 200 градусов Цельсия. Бурение скважины в таких слоях сопряжено с огромным риском. Тем не менее, успешное бурение имеет огромное значение для дальнейшей разведки нефтегазовых запасов в Южно-Китайском море.



Ранее сообщалось, что за последние пять лет китайские власти потратили в общей сложности 562,3 млрд юаней ($81,8 млрд) на развитие геологической разведки полезных ископаемых в КНР. Это на 38% больше, чем аналогичный показатель за 2006-2010 гг. При этом 84% инвестиций в поиск ресурсов поступили из общественных фондов страны.



По итогам 2011-2015 гг., в стране обнаружено 11 нефтяных месторождений с запасами не менее 100 млн т и 13 газовых месторождений объемом 100 млрд куб. м каждое. Благодаря этим достижениям запасы нефти в Китае увеличились на 6,12 млрд т, а природного газа – на 3,92 трлн куб. м.



За последние пять лет в Поднебесной также обнаружено 256 крупных и 480 средних месторождений твердых полезных ископаемых.