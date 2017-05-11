Индекс потребительских цен в Китае вырос на 1,2%

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11.05.2017 06:00

Пекин, 11 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в КНР вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем за апрель 2016 г.. Об этом сообщило Государственное статистическое управление Китая.

В частности, за четвертый месяц текущего года цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию снизились на 1,8% в годовом сопоставлении. Это вызвало падение CPI на 0,56%.



Свежие овощи подешевели на 21,6%, а мясо – на 4,6%. Аквапродукция подорожала на 5,9%, зерно – на 1,5%.



Стоимость медицинских и оздоровительных услуг в Поднебесной поднялась на 5,7%, других товаров и услуг – на 3,4% процента, культурно-развлекательных и образовательных продуктов – на 2,6%, жилья – на 2,4%, транспорта и связи – на 1,8%, одежды – на 1,3%, предметов быта и услуги – на 0,8%.



Ранее сообщалось, что по итогам марта 2017 г., индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,9% относительно уровня марта 2016 г. В феврале 2017 г. китайский CPI вырос на 0,8% относительно аналогичного показателя февраля 2016 г. Темпы роста индекса держались на уровне 1,7%, а в январе текущего года они достигали 2,5%.