Сократились прямые китайские инвестиции за рубежом

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11.05.2017 08:00

Пекин, 11 мая /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., объем прямых китайских инвестиций за рубежом составил $20,9 млрд. Это на 43% меньше, чем в конце декабря 2016 г., сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

За первые три месяца текущего года чистый приток прямых инвестиций в экономику Поднебесной из-за рубежа составил $32,4 млрд.



Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. в Китае созданы 3860 предприятий с участием иностранных инвестиций. Это на 13,7% больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, только за февраль текущего года в Поднебесной появилось 1850 новых предприятий с вливаниями зарубежного капитала. Данный показатель вырос на 33,3% в годовом сопоставлении. На эти цели было потрачено 58,59 млрд юаней иностранных инвестиций с приростом на 9,2% относительно аналогичного показателя прошлого года.



За первые два месяца 2017 г. суммарный объем фактически использованных зарубежных капиталов сократился на 2,3% и составил 138,68 млрд юаней. Больше всего инвестиций направлено в производственный сектор и сферу услуг.



По итогам января-февраля текущего года, объем реальных инвестиций 10 государств и районов, основных инвесторов КНР, достиг 131,27 млрд юаней. На этот показатель пришлось 94,7% от общего объема фактически использованных зарубежных инвестиций за два месяца 2017 г. Это на 11,3% больше, чем годом ранее.



Примечательно, что реальные инвестиции в китайскую экономику, поступивший из специального административного района Сянган (Гонконг), за два месяца 2017 г. выросли на 22,7%, с Тайваня – на 29,9%, а из 28 государств Европейского Союза – на 13,8%.