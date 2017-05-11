В Великобритании началось строительство АЭС на деньги КНР

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11.05.2017 10:00

Пекин, 11 мая /ChinaPRO.ru/ – Официально началось строительство АЭС "Хинкли-Пойнт С" в Великобритании. Проект частично финансируется Китайской генеральной корпорацией атомной энергетики (CGN), которой будет принадлежать треть акций будущей атомной электростанции.

В проект "Хинкли-Пойнт С2" также инвестирует и французская государственная компания "Электрисите де Франсе" (EDF).



В сентябре 2016 г. стороны заключили с британским правительством окончательное соглашение о строительстве АЭС. Инвестиции в проект составят 18 млрд фунтов стерлингов. "Хинкли-Пойнт С" станет первой атомной электростанцией, построенной на территории Великобритании за последние более чем 20 лет.



После завершения "Хинкли-Пойнт С" обеспечит 7% поставок электроэнергии в Великобритании.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Великобританию, между компаниями обеих стран были заключены контракты общим финансовым объемом более 30 млрд фунтов (почти $50 млрд).



Именно тогда предприятия Великобритании и Китая запланировали сотрудничество в проекте строительства АЭС "Хинкли-Пойнт" на юго-западе Англии, а также двух атомных станций в графствах Саффолк и Эссекс.