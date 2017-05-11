В Китае учрежден фонд для поддержки стартапов

Новости дня

11.05.2017 12:00

Пекин, 11 мая /ChinaPRO.ru/ – В Китае учрежден государственный фонд венчурного капитала для поддержки стартап-компаний в стратегически важных сферах экономики. В фонд привлечены средства в объеме 17,8 млрд юаней ($2,6 млрд).

Среди стратегических важных называются новые информационные технологии, энергосбережение и охрана окружающей среды, новые материалы и производство высококлассного оборудования.



Планируется, что 80% средств фонда будут распределены среди стартапов в начальной и ранней стадиях. Остальные деньги поступят в адрес уже состоявшихся компаний, акции которых еще не котируются на бирже.



Соучредителями фонда стали Министерство финансов КНР, Государственный комитет по делам развития и реформ, Китайская государственная корпорации развития и инвестиций (SDIC).



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) Китая увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. В прошлом году вклад КНР в рост глобальной экономики достиг 33,2%. По итогам прошлого года ВВП страны достиг 74,4 трлн юаней ($10,2 трлн). Это на 6,7% больше, чем в 2015 г. Между тем, этот показатель роста китайской экономики стал самым низким за период с 1991 г. Тем не менее, Поднебесная по темпам экономического развития превзошла основные экономики мира.