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Индекс цен производителей в КНР вырос на 6,4%
Новости дня

Индекс цен производителей в КНР вырос на 6,4%

11.05.2017 15:00

Пекин, 11 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. индекс цен производителей (PPI), отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, в Китае вырос на 6,4% относительно уровня апреля 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.



Темпы роста апрельского индекса продолжили замедляться по сравнению с зарегистрированным в марте текущего года в 7,6%.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 г. PPI в Поднебесной вырос на 7,8% относительно уровня февраля 2016 г. Темпы роста данного показателя незначительно ускорились относительно января текущего года, когда они составляли 6,9%.

В декабре прошлого года PPI достиг пятилетнего максимума. По данным Государственного статистического управления КНР, показатель вырос на 5,5% относительно уровня декабря 2015 г. Указанный индекс стал самым высоким за период с сентября 2011 г.

По итогам всего 2016 г., индекс цен производителей Китая снизился на 1,4% в годовом сопоставлении.

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