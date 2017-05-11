Индекс цен производителей в КНР вырос на 6,4%

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11.05.2017 15:00

Пекин, 11 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. индекс цен производителей (PPI), отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, в Китае вырос на 6,4% относительно уровня апреля 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Темпы роста апрельского индекса продолжили замедляться по сравнению с зарегистрированным в марте текущего года в 7,6%.



Ранее сообщалось, что в феврале 2017 г. PPI в Поднебесной вырос на 7,8% относительно уровня февраля 2016 г. Темпы роста данного показателя незначительно ускорились относительно января текущего года, когда они составляли 6,9%.



В декабре прошлого года PPI достиг пятилетнего максимума. По данным Государственного статистического управления КНР, показатель вырос на 5,5% относительно уровня декабря 2015 г. Указанный индекс стал самым высоким за период с сентября 2011 г.



По итогам всего 2016 г., индекс цен производителей Китая снизился на 1,4% в годовом сопоставлении.