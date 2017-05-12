Xiaomi и China Telecom стали партнерами

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12.05.2017 04:00

Пекин, 12 мая /ChinaPRO.ru/ – Китайские компании Xiaomi и China Telecom заключили соглашение о стратегическом партнерстве в секторе домашних смарт-услуг. Об этом сообщили представители указанных компаний.

Xiaomi и China Telecom будут совместно разрабатывать домашние смарт-устройства, использовать общие каналы сбыта и предлагать совместные сервисы клиентам.



Xiaomi, которая известна как производитель смартфонов, откроет свои центры при главных подразделениях China Telecom, оператора связи. Клиенты China Telecom смогут приобрести роутеры производства Xiaomi. В свою очередь China Telecom предоставит специальный пакет мобильного интернет-трафика.



Ранее сообщалось, что за январь-март 2015 г. чистая прибыль телекоммуникационной корпорации China Telecom сократилась до 5,04 млрд юаней ($827,21 млн). Это на 9% меньше, чем за январь-март 2014 г. По итогам первых трех месяцев 2016 г., доходы предприятия составили 81,45 млрд юаней. Они сократились на 2,1% в годовом сопоставлении. В то же время количество абонентов компании увеличилось на 3,2 млн и достигло 189 млн человек.