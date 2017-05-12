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Китай наполовину сократил производственные мощности
Новости дня

Китай наполовину сократил производственные мощности

12.05.2017 06:00

Пекин, 12 мая /ChinaPRO.ru/ – В Китае избыточные сталелитейные производственные мощности сокращены в объеме 31,7 млн т, а добыча угля – на 68,97 млн т. Это соответствует примерно 63,4% и 46% от целевого показателя на 2017 г. Таковы официальные данные.



В частности, до конца текущего года в провинции Шаньси будут закрыты 18 угольных шахт. Это приведет к сокращению производства угля на 17,4 млн т.

Шахты расположены на территории 11 уездов и районов. Примерно треть ликвидируемых мощностей в объеме 6,35 млн т приходится на три шахты корпорации Jincheng Anthracite Mining Group.

Ранее сообщалось, что в Китае успешно выполнен план по сокращению производственных мощностей выработки и использования угля на 2016 г. В частности, закрыты энергетические объекты мощностью 12,4 млн кВт, работавшие на угле.

В прошлом году производственные мощности угольной отрасли КНР должны были сократиться на 250 млн т.

За август 2016 г. объем добычи угля в КНР составил 280 млн т. Это на 11% меньше, чем за август 2015 г. К концу августа прошлого года складские запасы угля в Поднебесной составили 460 млн т. Данный показатель снизился на 12,2% в годовом сопоставлении.

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