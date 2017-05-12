Доходность пятилетних госбондов КНР превысила 3,68%

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12.05.2017 08:00

Пекин, 12 мая /ChinaPRO.ru/ – Доходность 10-летних госбондов КНР достигла 3,71%, а пятилетних – 3,68%. Эксперты считают, что такая статистика вызвана ужесточением государственного контроля над теневым банковским сектором Китая.

Многие держатели теневых банков начали избавляться от ценных бумаг. И в первую очередь они продают пятилетние госбонды, потому что они менее ликвидны. В то же время на десятилетние облигации существует постоянный спрос со стороны долгосрочных инвесторов.



Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Китая превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, финансовые поступления в центральный бюджет Поднебесной составили более 1,52 трлн юаней с приростом на 19,1%, а поступления в местные бюджеты –свыше 1,61 трлн юаней с увеличением на 11,1% в годовом сопоставлении.



Так, поступления от сбора налога на добавленную стоимость выросли на 7,2%, подоходного налога с предприятий – на 17,9%, подоходного налога с физических лиц – на 40,8%, таможенных пошлин – на 37,2%.



Бюджетные расходы КНР за январь-февраль 2017 г. составили 2,48 трлн юаней. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом расходы из центрального бюджета достигли 340,3 млрд юаней с увеличением на 8,1%, а из местных бюджетов – более 2,14 трлн юаней с приростом на 19,1%.